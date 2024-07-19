У 5 областях перевірили застосування графіків відключень, виявили порушення

У 5 областях України перевірили застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.

Про це йдеться на сайті Держенергонагляду.

Наразі вже відбулися перевірки у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях.

У ході перевірок встановлено, що в усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень.

Як повідомили у держенергонагляді, у Житомирській області працівники обленерго не допускали інспекторів до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів ОСР.

Там вдалося зафіксувати численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК Укренерго про запровадження ГПВ.

"Черговими диспетчерами на підстанціях систематично не в повному обсязі відключалися всі черги та приєднання черг заведених до ГПВ. За окремими населеними пунктами необхідні відключення приєднань розпочалось диспетчером після прибуття на диспетчерський пункт інспектора Держенергонагляду. До оперативних журналів чергових підстанцій вносяться дані, що не відповідають дійсності", – зазначили інспектори.

Також на офіційному сайті ОСР постійно наводиться недостовірна інформація щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги ГПВ, строки перерви постачання електричної енергії населеним пунктам, окремим житловим масивам та вулицям.

"В цілому це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні ГПВ, порушуючи принцип справедливості розподілу електроенергії між регіонами України", – зазначили у Держенергонагляді.

У Дніпропетровській області збільшено в декілька разів терміни застосування ГПВ та кількість черг, що застосовуються не за розробленим планом. Заживлення деяких споживачів може відбуватись пізніше встановленого ГПВ терміну, тому знеструмлення тривають понад 7 годин.

У містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг затверджені графіки погодинного відключення виконуються не в повному обсязі. Також не всіх споживачів залучено до ГПВ.

Велика кількість споживачів віднесені до категорії об’єктів критичної інфраструктури, що разом із супутнім навантаженням призвело до завищеної величини потужності, яка не підлягає відключенню. Відповідно, на інших споживачів припадає надмірний тягар відключень, порушуючи справедливість розподілу електричної енергії.

"За результатами перевірок надано приписи щодо усунення порушень у тижневий термін. Після цього будуть проведені повторні перевірки вказаних ОСР. При невиконанні виданих приписів до ОСР будуть застосовані штрафи", – додали у Держенергонагляді.

Із 22 липня розпочинають перевірки у м. Київ, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.