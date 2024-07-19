Головне за ніч та ранок п’ятниці, 19 липня: глобальний IT-збій, 130 боєзіткнень, удар по Чугуєву, Зеленський у Великій Британії

130 бойових зіткнень , бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У низки авіакомпаній, банків та інших установ по всьому світу 19 липня стався збій. Зокрема рейси кількох великих авіакомпаній США, включно Delta, United і American Airlines, були відкладені через проблеми зі зв’язком, пише CNN з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації,.

Співзасновник українського monobank Олег Гороховський повідомив, що у всьому світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.

В Україні про збої в роботі повідомили Нова пошта і банк Sense.

Більше інформації – в новині.

Британський урядовий портал повідомляє про заплановану на п'ятницю участь Президента України Володимира Зеленського у надзвичайному засіданні кабінету міністрів Кіра Стармера на Даунінґ-стріт.

Очікується, що український лідер проінформує урядовців про ситуацію в російсько-українській війні. Однією з головним тем зустрічі має стати боротьба з російським "тіньовим нафтовим флотом", завдяки якому Кремлю вдається, попри санкції, нарощувати фінансування своєї військової машини.

Під час засідання має відбутися підписання Угоди про підтримку оборонного експорту, яка допоможе Україні залучити 3,5 мільярди фунтів стерлінгів на розвиток Збройних Сил. Українські та британські компанії інвестуватимуть у розробку та вдосконалення військової техніки та озброєння.

Володимир Зеленським стане першим з 1997 року іноземним лідером, залученим до роботи британського уряду. У попередньому випадку засідання міністрів відвідав президент США Білл Клінтон.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за добу відбулося 130 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 73 авіаударів з 101 КАБом, здійснила 4675 обстрілів, зокрема 139 – із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку ворог 20 разів проводив атаки на позиції захисників у районах Північного, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку захисники відбили 27 штурмів і атак окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новолександрівка, Прогрес, Уманське і Яснобродівка.

На Курахівському Сили оборони зупинили 15 атак поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 окупантів, 5 танків та 55 ворожих артилерійських систем. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали близько 564 620 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія атакувала центр Чугуєва. Ворог підступно вдарив по житловій забудові близько 4 ранку.

Поранені, за оновленими даними, дев'ятеро людей. Серед них юнак 14 років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Потерпілі в середньому і важкому станах.

Під час атаки відбулося два влучання. Перше – поруч з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів, пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон двоповерхового житлового будинку та два магазини.

"Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок", – повідомив Синєгубов.

Дональд Трамп виголосив промову на з'їзді Республіканської партії у Мілвокі, в якій офіційно прийняв номінацію як кандидат у президенти Сполучених Штатів.

"Минулої суботи від смерті мене відділила чверть дюйма. Мене просили розповісти, що сталося. Я зроблю це один раз і більше ніколи не розповідатиму, бо це дуже болючий спогад для мене", - сказав Трамп.

"Я йду на вибори, щоб стати президентом всієї нації, а не її половини, бо немає перемоги у тому, щоб виграти лише половину нації", - заявив він також.

Інші тези з виступу Трампа – в нашій новині.

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