В низці областей призупинили погодинні відключення світла до окремого розпорядження Укренерго

Через збій в роботі операційної системи можуть надходити помилкові повідомлення у соцмережі про терміни застосування графіки погодинних відключень.

У Львівській області за розпорядженням НЕК "Укренерго" скасовано погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомляє сайт Львівобленерго.

Відновлення графіку відключень відбудеться за окремим розпорядженням.

“Зверніть увагу, що через збій в роботі операційної системи можуть надходити помилкові повідомлення про терміни застосування графіку погодинних відключень в Телеграм і Вайбер боти”, ‒ йдеться у повідомленні.

Скасували графіки і в Миколаївській області, але лише до 15:00. Те саме стосується і Закарпатської області.