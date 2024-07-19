Окупанти за добу здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Угроїди – 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та газопровід.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 19 обстрілів (102 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

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