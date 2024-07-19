Окупанти за добу здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 19 обстрілів (102 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Прогрес – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Новгород-Сіверська громада:
Кремський Бугор – 21 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Сумська область
Сумський район:
Угроїди – 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та газопровід.
Олексіївка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Веселівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Павлівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Журавка – 6 вибухів, ймовірно НАР з гелікоптера.
Нові Вирки – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Ободи – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Охтирський район:
Велика Писарівка – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. В результаті обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.
Конотопський район:
Бояро-Лежачі – 4 вибухи, ймовірно міномет 60 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу отримала поранення 1 цивільна особа.
Шосткинський район:
Чуйківка – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм.
Сидорівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Чернацьке – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Харківська область
Богодухівський район:
Лютівка – 20 вибухів, ймовірно РСЗВ.
Відродженівське – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 7 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.