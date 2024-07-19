Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти за добу здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини

Відомо щонайменше про 1 поранену людину.

Окупанти за добу здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини
Фото: unn.ua

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 19 обстрілів (102 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Прогрес – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Кремський Бугор – 21 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Сумська область

Сумський район: 

Угроїди – 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та газопровід.

Олексіївка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа. 

Веселівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа. 

Павлівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Журавка – 6 вибухів, ймовірно НАР з гелікоптера.

Нові Вирки – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛа. 

Ободи – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Охтирський район: 

Велика Писарівка – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. В результаті обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

Конотопський район:

Бояро-Лежачі – 4 вибухи, ймовірно міномет 60 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу отримала поранення 1 цивільна особа.

Шосткинський район:

Чуйківка – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм. 

Сидорівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Чернацьке – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа. 

Харківська область 

Богодухівський район: 

Лютівка – 20 вибухів, ймовірно РСЗВ.

Відродженівське – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 7 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies