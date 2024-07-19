Орбан заявив, що продовжуватиме свою “миротворчу місію” і не попереджуватиме про свої візити

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжуватиме свою самопроголошену “миротворчу місію” ‒ попри критику з боку Європейського Союзу, що він перевищив роль Будапешта, який зараз головує у Раді ЄС.
Про це пише Bloomberg.
“ЄС має приєднатися до Китаю, а якщо припустити, що Дональд Трамп повернеться до влади, Сполучені Штати повинні тиснути на Росію та Україну, щоб вони почали мирні переговори”, ‒ сказав Орбан в інтерв’ю державному радіо.
Орбан сказав, що продовжить повідомляти про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться, як це було з його неузгодженими поїздками до Росії та Китаю.
Нещодавно переобрана президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала зусилля Орбана “місією потурання”. Угорський лідер у відповідь назвав фон дер Ляєн “наївною”.
Європейська комісія заявила на початку тижня, що після дипломатичних візитів Орбана до Москви та Пекіна скоротить свою участь у неформальних зустрічах, запланованих Угорщиною під час її головування в ЄС. Комісія також пропустить традиційний візит своїх комісарів до головуючої країни.
- З того часу, як 1 липня Угорщина взяла на себе переважно адміністративну роль в ЄС, Орбан використав це, щоб “підняти власний авторитет у міжнародній дипломатії”, зустрічаючись із лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Китаю Сі Цзіньпіном і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
- Під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Володимир Зеленський висловив незадоволення діями Орбана. Він розкритикував "мирну місію", на яку угорський політик сам себе вповноважив, заявивши, що Євросоюз може теж вирішувати свої справи без залучення та присутності цієї особи.
- Перед цим президент Євроради Шарль Мішель нагадав Орбану, що його ніхто не вповноважував представляти ЄС на міжнародній арені.