«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
ГоловнаСуспільствоВійна

Орбан заявив, що продовжуватиме свою “миротворчу місію” і не попереджуватиме про свої візити

“ЄС має приєднатися до Китаю, а якщо припустити, що Дональд Трамп повернеться до влади, Сполучені Штати повинні тиснути на Росію та Україну".

Орбан заявив, що продовжуватиме свою “миротворчу місію” і не попереджуватиме про свої візити
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжуватиме свою самопроголошену “миротворчу місію” ‒ попри критику з боку Європейського Союзу, що він перевищив роль Будапешта, який зараз головує у Раді ЄС.

Про це пише Bloomberg.

“ЄС має приєднатися до Китаю, а якщо припустити, що Дональд Трамп повернеться до влади, Сполучені Штати повинні тиснути на Росію та Україну, щоб вони почали мирні переговори”, ‒ сказав Орбан в інтерв’ю державному радіо.

Орбан сказав, що продовжить повідомляти про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться, як це було з його неузгодженими поїздками до Росії та Китаю. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нещодавно переобрана президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала зусилля Орбана “місією потурання”. Угорський лідер у відповідь назвав фон дер Ляєн “наївною”.

Європейська комісія заявила на початку тижня, що після дипломатичних візитів Орбана до Москви та Пекіна скоротить свою участь у неформальних зустрічах, запланованих Угорщиною під час її головування в ЄС. Комісія також пропустить традиційний візит своїх комісарів до головуючої країни.

  • З того часу, як 1 липня Угорщина взяла на себе переважно адміністративну роль в ЄС, Орбан використав це, щоб “підняти власний авторитет у міжнародній дипломатії”, зустрічаючись із лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Китаю Сі Цзіньпіном і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
  • Під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії президент Володимир Зеленський висловив незадоволення діями Орбана. Він розкритикував "мирну місію", на яку угорський політик сам себе вповноважив, заявивши, що Євросоюз може теж вирішувати свої справи без залучення та присутності цієї особи.
  • Перед цим президент Євроради Шарль Мішель нагадав Орбану, що його ніхто не вповноважував представляти ЄС на міжнародній арені.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies