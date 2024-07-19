Орбан заявив, що продовжуватиме свою “миротворчу місію” і не попереджуватиме про свої візити

“ЄС має приєднатися до Китаю, а якщо припустити, що Дональд Трамп повернеться до влади, Сполучені Штати повинні тиснути на Росію та Україну".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжуватиме свою самопроголошену “миротворчу місію” ‒ попри критику з боку Європейського Союзу, що він перевищив роль Будапешта, який зараз головує у Раді ЄС.

Про це пише Bloomberg.

“ЄС має приєднатися до Китаю, а якщо припустити, що Дональд Трамп повернеться до влади, Сполучені Штати повинні тиснути на Росію та Україну, щоб вони почали мирні переговори”, ‒ сказав Орбан в інтерв’ю державному радіо.

Орбан сказав, що продовжить повідомляти про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться, як це було з його неузгодженими поїздками до Росії та Китаю.

Нещодавно переобрана президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала зусилля Орбана “місією потурання”. Угорський лідер у відповідь назвав фон дер Ляєн “наївною”.

Європейська комісія заявила на початку тижня, що після дипломатичних візитів Орбана до Москви та Пекіна скоротить свою участь у неформальних зустрічах, запланованих Угорщиною під час її головування в ЄС. Комісія також пропустить традиційний візит своїх комісарів до головуючої країни.