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НАБУ повідомило про підозру ексміністру інфраструктури Пивоварському

Його підозрюють у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн.

НАБУ повідомило про підозру ексміністру інфраструктури Пивоварському
Фото: 24.ua

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили ексміністру інфраструктури і його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів США.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у липні 2015 року міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50).

Тоді як за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

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Слідство встановило, що наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та АМПУ. При цьому одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку НАБУ і САП підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО.

У НАБУ не називають прізвища міністра, однак з відкритих даних зрозуміло, що це Андрій Пивоварський. Його першим заступником був Володимир Шульмейстер.

Нагадаємо, Пивоварський у 2014-2016 роках займав пост міністра інфраструктури України, до цього працював у групі компаній "Континіум" і інвестиційної компанії Dragon Capital.

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