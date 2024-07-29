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Посадовців Одеської міськради підозрюють у розкраданні майже 4 млн грн на закупівлях для ЗСУ

Підозрювані закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити вдвічі дорожче ринкової вартості.

Посадовців Одеської міськради підозрюють у розкраданні майже 4 млн грн на закупівлях для ЗСУ
Повідомили про підозри посадовцям Одеської міськради
Фото: Одеська обласна прокуратура

Двох посадовців Одеської міськради підозрюють у розкраданні 3,9 млн гривень на закупівлях військових товарів.

Про це пише Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для реалізації програми матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси.

На виконання заявок військових частин, підозрювані закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити вдвічі дорожче ринкової вартості. З місцевого бюджету було сплачено зайвих 3,9 млн гривень.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Одеської міської ради та його заступнику за фактом зловживання службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів(ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

Повідомили про підозру чиновникам Одеської міськради
Фото: Одеська обласна прокуратура
Повідомили про підозру чиновникам Одеської міськради

Посадовцям обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Законність дій підприємств-постачальників додатково перевіряють.

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