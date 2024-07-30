Міністр культури: "Працюємо над поверненням лавр в управління держави"

Об'єкти, що були в користуванні УПЦ МП, експлуатувалися з порушеннями.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що держава займається поверненням у свою власність об'єктів, які використовувалися церквою Московського патріархату.

Як пише Укрінформ, йдеться, зокрема, про Почаївську та Святогірську лаври, а також заповідник "Чернігів стародавній".

За словами міністра, при обстеженні майна було виявлено численні порушення в експлуатації, через які зазнавали руйнувань та пошкоджень цінні музейні пам'ятки та споруди. Наприклад, Свято-Преображенський собор у Чернігові було доведено до такого стану, що довелося проводити значні роботи з відновлення інтер'єру та фресок.

На думку Карандєєва, поставлені перед його відомством завдання щодо очищення культурного простору від імперства та колоніальної політики Росії успішно виконуються.