Мінкульт перевірив Почаївську лавру: було самовільне будівництво та зникла частина ікон

За результатами перевірки рекомендували порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку.

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики провела перевірку збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП.

Під час перевірки виявили низку порушень, пише із посиланням на відповідний звіт Укрінформ.

Як йдеться у звіті, у лаврі самовільно здійснили ремонт, звели прибудови, змінили конструктивні елементи, опорядження зовнішнього та внутрішнього і реставрацію пам'яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації, що призвело до неналежного утримання пам'яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам'яток, збільшення навантаження на їх конструкції.

Зокрема, виявили прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам'ятки "Монастирські келії", а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан.

Крім того, було самовільне оновлення та/або очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.

У звіті також йдеться про те, що під час перевірки недорахувалися значної частини ікон, які зафіксовані паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році.

На території Почаївської Свято-Успенської лаври виявлено крім шести об'єктів, які належать державі, інше нерухоме майно, якого немає в договорі про безоплатне користування.

Крім цього, ДСНС виявили порушення вимог пожежної безпеки, а також констатували невиконання низки заходів для усунення порушень, виявлених під час планової перевірки у 2019 році і зафіксовані у відповідному приписі. За інформацією ГУ ДСНС у Тернопільській області, користувач починаючи з 2004 року "системно і свідомо" не виконує вимоги щодо пожежної безпеки.

За результататами перевірки комісія МКІП рекомендувала Кременецько-Почаївському заповіднику провести до 1 грудня інвентаризацію шести об'єктів, які були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Почаївській лаврі, та порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання основних вимог щодо збереження пам'яток національного значення – об'єктів державної власності та їх територій.

У травні Мінкульт утворив комісію для перевірки стану Почаївської лаври на Тернопільщині, якою користується УПЦ МП