Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Елізабет ненавидить себе: прем’єра фільму «Субстанція» на Одеському кінофестивалі
Елізабет ненавидить себе: прем’єра фільму «Субстанція» на Одеському кінофестивалі
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Директор ФБР висловив сумнів, що у вухо Трампа влучила куля
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
Росія втратила “Славянина”. Важливий удар по логістиці ворога
ГоловнаКультура

Мінкульт перевірив Почаївську лавру: було самовільне будівництво та зникла частина ікон

За результатами перевірки рекомендували порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку.

Мінкульт перевірив Почаївську лавру: було самовільне будівництво та зникла частина ікон
Почаївська Успенська лавра
Фото: Вікіпедія

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики провела перевірку збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП.

Під час перевірки виявили низку порушень, пише із посиланням на відповідний звіт Укрінформ.

Як йдеться у звіті, у лаврі самовільно здійснили ремонт, звели прибудови, змінили конструктивні елементи, опорядження зовнішнього та внутрішнього і реставрацію пам'яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації, що призвело до неналежного утримання пам'яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам'яток, збільшення навантаження на їх конструкції.

Зокрема, виявили прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам'ятки "Монастирські келії", а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан.

Крім того, було самовільне оновлення та/або очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.

У звіті також йдеться про те, що під час перевірки недорахувалися значної частини ікон, які зафіксовані паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році.

На території Почаївської Свято-Успенської лаври виявлено крім шести об'єктів, які належать державі, інше нерухоме майно, якого немає в договорі про безоплатне користування.

Крім цього, ДСНС виявили порушення вимог пожежної безпеки, а також констатували невиконання низки заходів для усунення порушень, виявлених під час планової перевірки у 2019 році і зафіксовані у відповідному приписі. За інформацією ГУ ДСНС у Тернопільській області, користувач починаючи з 2004 року "системно і свідомо" не виконує вимоги щодо пожежної безпеки.

За результататами перевірки комісія МКІП рекомендувала Кременецько-Почаївському заповіднику провести до 1 грудня інвентаризацію шести об'єктів, які були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Почаївській лаврі, та порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання основних вимог щодо збереження пам'яток національного значення – об'єктів державної власності та їх територій.

У травні Мінкульт утворив комісію для перевірки стану Почаївської лаври на Тернопільщині, якою користується УПЦ МП

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies