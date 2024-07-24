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Шість українських режисерів створять серіал-антологію "Зниклі"

У серіалі висвітлять історії цивільних, що зникли за різних обставин під час повномасштабної війни.

Шість українських режисерів створять серіал-антологію "Зниклі"
Фото: Film.ua

Шість українських режисерів створять художній серіал-антологію "Зниклі", у якому висвітлять історії цивільних, що зникли за різних обставин під час повномасштабної війни.

Про це пише "УП.Життя".

Автори серіалу обрали формат антології, щоб відобразити різні історії зникнення цивільних під час повномасштабної війни у різних обставинах: через обстріли, окупацію чи потрапляння в різні евакуаційні автобуси. 

У цьому форматі творці охоплять різні історії та наведуть фокус на масштаб проблеми: від депортованих дітей до літніх людей, що втратили зв'язок із близькими.

Режисерами епізодів стануть Євген Тунік ("Перші ластівки", "Перевізниця"), Наталка Ворожбит ("Погані дороги", "Спіймати Кайдаша"), Крістіна Тинькевич ("Як там Катя?"), Олексій Тараненко ("Я працюю на цвинтарі"), Ірина Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс"), а також театральний режисер Іван Уривський, для якого це буде кінорежисерський дебют.

Кожен з режисерів створить власний епізод з окремою сюжетною лінією, у власному кінематографічному стилі та своєму жанрі: від антиутопії до роуд-муві. Всі історії будуть об'єднані спільною темою – дослідженням стійкості, надії та опору, які допомагають долати труднощі.

Наразі проєкт знаходиться на стадії девелопменту. Знімання серіалу планують почати в наступному році. Перед зйомками власне епізодів команда проєкту планує зняти відеокліп для етногурту ДахаБраха. 

Його сюжет переплітатиметься з темою одного з епізодів – про депортованого хлопчика. Режисеркою цього епізоду і кліпу стане Наталка Ворожбит.

Презентація відеороботи відбудеться на початку осені. Також планують створення виставки та кілька спеціальних проєктів протягом 2024–2025 років.

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