Шмигаль: Перші 1,5 мільярда євро від заморожених активів РФ спорямують на закупівлю озброєння

Перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів надійдуть вже у липні

З Бельгії до України перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів надійдуть вже у липні, їх спрямують на оборону країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів, обіцяє зробити перший внесок майже 1,5 млрд євро вже цього місяця", — повідомив у Telegram очільник Кабміну.

За словами глави українського уряду, "кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток ОПК".

"Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення й оборону нашої держави", — наголосив Шмигаль.

Використання активів РФ