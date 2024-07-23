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Шмигаль: Перші 1,5 мільярда євро від заморожених активів РФ спорямують на закупівлю озброєння

Перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів надійдуть вже у липні

Шмигаль: Перші 1,5 мільярда євро від заморожених активів РФ спорямують на закупівлю озброєння
Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

З Бельгії до України перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів надійдуть вже у липні, їх спрямують на оборону країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів, обіцяє зробити перший внесок майже 1,5 млрд євро вже цього місяця", — повідомив у Telegram очільник Кабміну.

За словами глави українського уряду, "кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток ОПК".

"Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення й оборону нашої держави", — наголосив Шмигаль.

Використання активів РФ

  • "Група семи" досягла політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.
  • Зокрема, країни G7 нададуть Києву позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких заблоковані в Європі.
  • Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що була згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
  • ЄС на початку 2024 року згодився передати України прибуток від цих заморожених активів, але не самі активи. А ідея G7, до складу якої входять і країни поза межами блоку, полягає в наданні Україні більшої та швидшої підтримки для фінансування оборонних потреб.
  • Нещодавно президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон домовилися про співпрацю в питанні передачі заморожених російських активів на потреби України.
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