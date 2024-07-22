Справа заводу "Артем": щодо організатора схеми проводитимуть спеціальне судове провадження

Колегія суддів ВАКС 22 липня вирішила здійснювати спеціальне судове провадження щодо організатора схеми розтрати коштів заводу "Артем".
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Справа стосується розтрати 8,3 млн дол. США (понад 225 млн грн за курсом НБУ) при закупівлі державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" устаткування для виготовлення продукції оборонного призначення. Йдеться про серійне виробництво корпусів 152/155-мм снарядів.
Зловмисник від квітня 2023 року переховується від слідства за кордоном. Тому для нього обрали таку форму судового провадження.
Подробиці справи
- У 2017 році іноземний підприємець, дізнавшись про появу коштів на технічне переоснащення та реконструкцію виробничих потужностей ДАХК "Артем", розробив план заволодіння цими коштами. Він вступив у злочинну змову з низкою посадовців, зокрема із заступником міністра, імовірно, із Юрієм Бровченком. У свою чергу ці посадовці забезпечили укладання контракту на закупівлю устаткування для заводу з наперед визначеною компанією, яка була зареєстрована організатором схеми в США за видом діяльності "вантажні перевезення", однак мала усі ознаки фіктивності.
- Щоб приховати це та усунути конкурентів, компанії створили образ сертифікованого постачальника оборонної продукції для Міноборони США та суттєво завищили її показники продуктивності.
- В результаті, на рахунок цієї компанії державна компанія перерахувала 8,3 млн дол. США – половину від вартості укладеного контракту, які вже наступного дня були перераховані на рахунок іншої компанії, якою кошти використано на інші потреби, не пов'язані з виконанням контракту.
- У травні цього року справу скерували до суду.