Справа заводу "Артем": щодо організатора схеми проводитимуть спеціальне судове провадження

Зловмисник переховується від слідства за кордоном.

Колегія суддів ВАКС 22 липня вирішила здійснювати спеціальне судове провадження щодо організатора схеми розтрати коштів заводу "Артем".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Справа стосується розтрати 8,3 млн дол. США (понад 225 млн грн за курсом НБУ) при закупівлі державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" устаткування для виготовлення продукції оборонного призначення. Йдеться про серійне виробництво корпусів 152/155-мм снарядів.

Зловмисник від квітня 2023 року переховується від слідства за кордоном. Тому для нього обрали таку форму судового провадження.

Подробиці справи