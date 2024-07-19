МАГАТЕ: третій енергоблок Рівненської АЕС працює не на повну потужність

Третій енергоблок Рівненської атомної електростанції працює не на повну потужність - вироблення електроенергії обмежене.
Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.
Його підключили до енергосистеми 16 липня після 45-денного простою на дозаправку і технічне обслуговування. Наразі вироблення електроенергії відбувається не на повну потужність через обмеження мережі.
- На 20-ті числа липня в уряді обіцяли поліпшення ситуації в енергетиці через виведення з ремонту одного енергоблоку АЕС.
- 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що через постійні російські атаки на підстанції в Україні фіксують мережеві обмеження, що унеможливлює передачу всієї наявної генерації.