МАГАТЕ: третій енергоблок Рівненської АЕС працює не на повну потужність

Його підключили до енергосистеми 16 липня.

Третій енергоблок Рівненської атомної електростанції працює не на повну потужність - вироблення електроенергії обмежене.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

Його підключили до енергосистеми 16 липня після 45-денного простою на дозаправку і технічне обслуговування. Наразі вироблення електроенергії відбувається не на повну потужність через обмеження мережі.