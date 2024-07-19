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МАГАТЕ: третій енергоблок Рівненської АЕС працює не на повну потужність

Його підключили до енергосистеми 16 липня.

МАГАТЕ: третій енергоблок Рівненської АЕС працює не на повну потужність
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

Третій енергоблок Рівненської атомної електростанції працює не на повну потужність - вироблення електроенергії обмежене.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

Його підключили до енергосистеми 16 липня після 45-денного простою на дозаправку і технічне обслуговування. Наразі вироблення електроенергії відбувається не на повну потужність через обмеження мережі.

  • На 20-ті числа липня в уряді обіцяли поліпшення ситуації в енергетиці через виведення з ремонту одного енергоблоку АЕС.
  • 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що через постійні російські атаки на підстанції в Україні фіксують мережеві обмеження, що унеможливлює передачу всієї наявної генерації.
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