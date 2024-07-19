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Україна і Чехія спростили відкриття міжнародних автобусних маршрутів

Чехія стала першою країною, з якою Україна забезпечила повну відповідність регулярних автобусних маршрутів.

Україна і Чехія спростили відкриття міжнародних автобусних маршрутів
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Україна і Чехія спростили відкриття міжнародних автобусних маршрутів.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, домовилися про це на засіданні із а Міністерством транспорту Чехії.

У міністерстві зазначили, що більше не потрібна наявність паритетного партнера з суміжної країни.

Термін погодження маршруту та видачі дозволу складатиме не більше 4 місяців.

Також встановлено канали комунікації між країнами саме для відкриття маршрутів. 

"Чехія – одна з найбільш популярних країн у питанні автобусного сполучення, тому спільно з чеськими колегами ми спростили процедуру відкриття маршрутів. У першу чергу ми прибираємо норму про необхідність паритетного партнера, як таку, що ускладнює процедуру, та фіксуємо чіткі часові рамки, щоб перевізник міг планувати свою діяльність", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. 

Чехія стала першою країною, з якою Україна забезпечила повну відповідність регулярних автобусних маршрутів.

Цьогоріч домовленості щодо безпаритетного виконання пасажирських перевезень вже укладені з Словаччиною.

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