Україна і Чехія спростили відкриття міжнародних автобусних маршрутів.
Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, домовилися про це на засіданні із а Міністерством транспорту Чехії.
У міністерстві зазначили, що більше не потрібна наявність паритетного партнера з суміжної країни.
Термін погодження маршруту та видачі дозволу складатиме не більше 4 місяців.
Також встановлено канали комунікації між країнами саме для відкриття маршрутів.
"Чехія – одна з найбільш популярних країн у питанні автобусного сполучення, тому спільно з чеськими колегами ми спростили процедуру відкриття маршрутів. У першу чергу ми прибираємо норму про необхідність паритетного партнера, як таку, що ускладнює процедуру, та фіксуємо чіткі часові рамки, щоб перевізник міг планувати свою діяльність", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Чехія стала першою країною, з якою Україна забезпечила повну відповідність регулярних автобусних маршрутів.
Цьогоріч домовленості щодо безпаритетного виконання пасажирських перевезень вже укладені з Словаччиною.