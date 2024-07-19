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“Нафтогаз” здійснив платежі за єврооблігаціями відповідно до умов реструктуризації, – Чернишов

Глава компанії зазначив, що вихід з дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дає можливість “Нафтогазу” залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії.

“Нафтогаз” здійснив платежі за єврооблігаціями відповідно до умов реструктуризації, – Чернишов
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

НАК “Нафтогаз України” здійснила обов’язкові платежі за єврооблігаціями відповідно до графіка реструктуризації. Про це 19 липня повідомив очільник Групи “Нафтогаз” Олексій Чернишов. 

“За умовами реструктуризації Нафтогаз здійснив обов'язкові платежі, наступний планується у листопаді 2024 року. Ми сумлінно виконуємо взяті на себе зобов’язання. Вихід з дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дає можливість Нафтогазу залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії. Це було і залишається одним з моїх головних завдань на посаді очільника Групи Нафтогаз”, – зазначив Олексій Чернишов. 

 

Як відомо, у листопаді 2022 року НАК “Нафтогаз України” звернулася до власників єврооблігацій, термін погашення яких настає у 2022 та 2026 роках, із пропозицією активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення, з метою виходу із дефолту.

У травні 2023 року компанія досягла домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій. У червні 2023 року Уряд схвалив запропоновані “Нафтогазом” умови реструктуризації єврооблігацій 2022/2026 років.

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