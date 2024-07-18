Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
ГоловнаСвіт

Два нові енергоблоки у Чехії імовірно будуватиме компанія із Південної Кореї

Загальна вартість двох ядерних реакторів оцінюється 17,3 мільярди доларів США.

Два нові енергоблоки у Чехії імовірно будуватиме компанія із Південної Кореї
Фото ілюстративне

Компанія Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) із Південної Кореї стала пріоритетним учасником тендеру на будівництво двох атомних енергоблоків у Чеській Республіці.

Про це пише Yonhap.

Якщо решта процедур буде успішною, це стане першим випадком з 2009 року, коли Південна Корея будуватиме закордонну АЕС.

Чеська Республіка отримала пропозиції із будівництва від південнокорейського консорціуму на чолі з KHNP і французької EDF на проект будівництва ядерних реакторів у Дукованах.

«Очікується, що це досягнення дасть нам сильний імпульс для досягнення мети експорту 10 одиниць ядерних реакторів до 2030 року», – йдеться в заяві міністерства промисловості Південної Кореї.

Цей проект допоможе Південній Кореї глибше проникнути на європейський ринок ядерної енергії, включаючи Польщу, Нідерланди та Румунію.

Загальна вартість двох ядерних реакторів оцінюється 17,3 мільярди доларів США.

Оостаточні результати тендеру будуть оголошені в першій половині наступного року.

Південна Корея планує постачати Чеській Республіці моделі реакторів, що модифіковані для задоволення місцевого попиту, включаючи зменшену потужність.

Минулого тижня очільник ПІвденної Кореї Юн Сук Йоль зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом на полях саміту НАТО у Вашингтоні, щоб висвітлити ядерні технології Південної Кореї, виробничі потужності та фінансові пакети, необхідні для будівництва передових ядерних реакторів для підтримки заявки KHNP.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies