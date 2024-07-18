Два нові енергоблоки у Чехії імовірно будуватиме компанія із Південної Кореї

Компанія Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) із Південної Кореї стала пріоритетним учасником тендеру на будівництво двох атомних енергоблоків у Чеській Республіці.

Про це пише Yonhap.

Якщо решта процедур буде успішною, це стане першим випадком з 2009 року, коли Південна Корея будуватиме закордонну АЕС.

Чеська Республіка отримала пропозиції із будівництва від південнокорейського консорціуму на чолі з KHNP і французької EDF на проект будівництва ядерних реакторів у Дукованах.

«Очікується, що це досягнення дасть нам сильний імпульс для досягнення мети експорту 10 одиниць ядерних реакторів до 2030 року», – йдеться в заяві міністерства промисловості Південної Кореї.

Цей проект допоможе Південній Кореї глибше проникнути на європейський ринок ядерної енергії, включаючи Польщу, Нідерланди та Румунію.

Загальна вартість двох ядерних реакторів оцінюється 17,3 мільярди доларів США.

Оостаточні результати тендеру будуть оголошені в першій половині наступного року.

Південна Корея планує постачати Чеській Республіці моделі реакторів, що модифіковані для задоволення місцевого попиту, включаючи зменшену потужність.

Минулого тижня очільник ПІвденної Кореї Юн Сук Йоль зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом на полях саміту НАТО у Вашингтоні, щоб висвітлити ядерні технології Південної Кореї, виробничі потужності та фінансові пакети, необхідні для будівництва передових ядерних реакторів для підтримки заявки KHNP.