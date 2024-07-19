Галущенко: через російські атаки на підстанції неможливо передати всю наявну генерацію

Через постійні російські атаки на підстанції в Україні фіксують мережеві обмеження, що унеможливлює передачу всієї наявної генерації.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду.
"На жаль, у нас є мережеві обмеження. Але знову-таки, чому це сталося. Це наслідок російських атак на підстанції. Це постійні удари і, на жаль, удари, які іноді досягають мети", — сказав міністр.
Галущенко додав, що унаслідок мережевих обмежень неможливо передати всю наявну генерацію в певному регіоні.
Магістральні та розподільні підстанції нарівні з генеруючими обʼєктами є одними з основних цілей російських ракетних атак, зазначили в Міненергетики.