В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
ГоловнаЕкономікаДержава

Галущенко: через російські атаки на підстанції неможливо передати всю наявну генерацію

Унаслідок мережевих обмежень неможливо передати всю наявну генерацію в певному регіоні, зазначив міністр.

Галущенко: через російські атаки на підстанції неможливо передати всю наявну генерацію
міністр енергетики Герман Галущенко
Фото: mev.gov.ua

Через постійні російські атаки на підстанції в Україні фіксують мережеві обмеження, що унеможливлює передачу всієї наявної генерації.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду.

"На жаль, у нас є мережеві обмеження. Але знову-таки, чому це сталося. Це наслідок російських атак на підстанції. Це постійні удари і, на жаль, удари, які іноді досягають мети", — сказав міністр.

Галущенко додав, що унаслідок мережевих обмежень неможливо передати всю наявну генерацію в певному регіоні.

Магістральні та розподільні підстанції нарівні з генеруючими обʼєктами є одними з основних цілей російських ракетних атак, зазначили в Міненергетики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies