Галущенко: через російські атаки на підстанції неможливо передати всю наявну генерацію

Через постійні російські атаки на підстанції в Україні фіксують мережеві обмеження, що унеможливлює передачу всієї наявної генерації.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду.

"На жаль, у нас є мережеві обмеження. Але знову-таки, чому це сталося. Це наслідок російських атак на підстанції. Це постійні удари і, на жаль, удари, які іноді досягають мети", — сказав міністр.

Галущенко додав, що унаслідок мережевих обмежень неможливо передати всю наявну генерацію в певному регіоні.

Магістральні та розподільні підстанції нарівні з генеруючими обʼєктами є одними з основних цілей російських ракетних атак, зазначили в Міненергетики.