НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка

Вони залишатимуться дійсним платіжним засобом, спеціально обмінювати їх не потрібно.

Із 1 серпня Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років. Їх поступово замінюватимуть на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

Про це повідомила пресслужба Нацбанка.

"Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати", - йдеться в повідомленні.

В НБУ зазначили, що головна ціль такого рішення – підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад 8 останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

Як повідомлялося, за даними НБУ, купюру в 500 гривень підробляють найчастіше. На другому місці - 100 гривень.