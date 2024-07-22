“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
“Слуги” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, 70 нардепів погрожують демаршем, - джерела
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
ГоловнаЕкономікаБізнес

"Слідство.Інфо": сім'я бізнес-партнера Єрмака позичила у росіян гроші, щоб купити будинок у США

Керівник фірми A&D Mortgage Максим Слюсарчук є також директором Російськомовної американської палати південної Флориди.

"Слідство.Інфо": сім'я бізнес-партнера Єрмака позичила у росіян гроші, щоб купити будинок у США
Артем Колюбаєв
Фото: Укрінформ

Торік у вересні дружина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, який є бізнес-партнером керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, придбала будинок у передмісті Вашингтона за $600 тисяч, повідомляє "Слідство.Інфо".

Частину коштів (йдеться про $350 тисяч) Катерина Колюбаєва виручила від продажу авто і об'єктів нерухомості. Йдеться про Mercedes-Benz CLS 2015 року та Mercedes-Benz GLE 2016 року, а також дві квартири - у Києві та передмісті. 

Решту суми, згідно з реєстрами США, $250 тисяч Колюбаєва позичила у компанії A&D Mortgage. 

Ця фірма з Флориди має російське керівництво та зв’язки з Росією: її очолює Максим Слюсарчук, який водночас є директором Російськомовної американської палати південної Флориди, а його дружина Світлана Ізгашева - одна з менеджерок A&D Mortgage.

Спільнота об’єднує російськомовних людей у США, які, зокрема, фінансують "Фестивалі російської культури".

Розслідувачі також знайшли оголошення про набір людей до A&D Mortgage у Росії в офіс у Санкт-Петербурзі. При цьому у деяких співробітників фірми у LinkedIn зазначено у профілі "робота в офісі, Санкт-Петербург, A&D Mortgage". 

Катерина Колюбаєва заявила, що фірму A&D Mortgage їй порадив брокер, а інформація про зв'язок компанії з РФ "буде перевірена і юридично підтверджена чи спростована".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies