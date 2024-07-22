Торік у вересні дружина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, який є бізнес-партнером керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, придбала будинок у передмісті Вашингтона за $600 тисяч, повідомляє "Слідство.Інфо".

Частину коштів (йдеться про $350 тисяч) Катерина Колюбаєва виручила від продажу авто і об'єктів нерухомості. Йдеться про Mercedes-Benz CLS 2015 року та Mercedes-Benz GLE 2016 року, а також дві квартири - у Києві та передмісті.

Решту суми, згідно з реєстрами США, $250 тисяч Колюбаєва позичила у компанії A&D Mortgage.

Ця фірма з Флориди має російське керівництво та зв’язки з Росією: її очолює Максим Слюсарчук, який водночас є директором Російськомовної американської палати південної Флориди, а його дружина Світлана Ізгашева - одна з менеджерок A&D Mortgage.

Спільнота об’єднує російськомовних людей у США, які, зокрема, фінансують "Фестивалі російської культури".

Розслідувачі також знайшли оголошення про набір людей до A&D Mortgage у Росії в офіс у Санкт-Петербурзі. При цьому у деяких співробітників фірми у LinkedIn зазначено у профілі "робота в офісі, Санкт-Петербург, A&D Mortgage".

Катерина Колюбаєва заявила, що фірму A&D Mortgage їй порадив брокер, а інформація про зв'язок компанії з РФ "буде перевірена і юридично підтверджена чи спростована".