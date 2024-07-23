Народні депутати опозиційних фракцій та деякі представники "Слуги народу" заблокували парламентську трибуну. Вони вимагають включити до порядку денного законопроєкт про заборону пов'язаних із Росією релігійних організацій (УПЦ МП). Трансляцію вів нардеп Олексій Гончаренко.

Блокування трибуни почалося під час оголошеної перерви, додав Гончаренко. У блокуванні взяли участь "слуги" Євгенія Кравчук та Микита Потураєв, який очолює профільний комітет.

"Брешуть, що цей закон вигідний окремим фракціям і політикам. Це повна брехня. Під кожною правкою, яка врахована комітетом, були підписи всіх депутатів, фракцій і груп, крім ОПЗЖ. Цей закон – це справді спільний результат роботи всього українського парламенту, по-справжньому проукраїнських фракцій і груп", – сказав Потураєв.

Він додав, що нардепи, які заблокували трибуну, дозволятимуть голосувати за військові питання, але не за інші, оскільки спершу мають розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП.

Після 14:30 нарада з керівництвом Верховної Ради закінчилася. Розглядати заборону УПЦ МП будуть у серпні – це буде першим питанням, яке розглянуть. За словами нардепки Юлії Клименко, "слуги народу" виявили бажання ще раз переглянути текст законопроєкту, тому цього тижня за документ не голосуватимуть. А, оскільки трибуна буде заблокована до розгляду законопроєкту, то нічого іншого голосувати не зможуть.

Фото: Гончаренко Блокування трибуни

Фото: Гончаренко

Заборона УПЦ МП

Законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, в першому читанні ухвалили ще в жовтні.

В другому читанні документ розраховували ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення Росії, але не вдалося.

У травні після блокування трибуни нардепи домовилися, що в червні вони розглянуть законопроєкт про заборону УПЦ МП в другому читанні. Однак депутати не впевнені, що в залі вистачить голосів, тож перед внесенням до порядку денного вирішили зібрати підписи на підтримку цієї заборони. На погоджувальній раді була домовленість не створювати єдиний список для збору підписів за розгляд законопроєкту. Спершу фракції збирали підписи окремо, а потім їх мали об'єднати в один список – аби було розуміння, чи вистачить у залі голосів.

Станом на 26 червня понад 140 парламентарів не поставили підписи на підтримку заборони УПЦ МП. У повному складі поставили підписи на підтримку законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371) представники фракції "Європейська Солідарність" та "Голос".

LB.ua отримав список тих, хто відмовився ставити підписи. Серед тих, хто не підтримав, близько 90 депутатів – від "Слуги народу". Від "Батьківщини" не підтримали двоє. Від "Платформи за життя і мир" (колишня ОПЗЖ) підтримав лише один депутат.

Станом на 21 липня, за даними джерел LB.ua, понад 60 депутатів від партії “Слуга народу” досі не поставили підписи на підтримку законопроєкту щодо заборони УПЦ МП та не мають наміру підтримувати його у другому читанні. Ще понад 30 “слуг” досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП.