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Ультраправі не отримали керівних посад в комітетах Європарламенту

Втім, посади отримала права консервативна євроскептична група ECR, очолювана прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Ультраправі не отримали керівних посад в комітетах Європарламенту
Ультраправі не отримали керівних посад в комітетах Європарламенту
Фото: ЕРА/UPG

Європейський парламент обрав голів і заступників голів своїх комітетів. 

Про це повідомляє Euractiv.

Основні партії Європарламенту вирішили виключити ультраправі угруповання “Патріоти за Європу” та “Європа суверенних націй” з розподілу посад.

Втім, посади отримала права консервативна євроскептична група ECR, очолювана прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

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ECR отримала трьох голів і десять віце-голів. Зараз група очолює Комітет з питань бюджету, Комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку і Комітет з петицій.

В результаті члени “Патріотів за Європу” на чолі з Національним об’єднанням Франції та партією “Фідес” прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана висловили своє розчарування ситуацією, що склалась.

Водночас центристські партії розкололися через гендерний баланс - лідер ЄНП Манфред Вебер наполягав на відступі від Регламенту парламенту щодо гендерної рівності в керівництві комітетами, а віце-голова лівих Ганна Гедін виступила проти цього кроку.

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