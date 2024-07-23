Укрзалізниця отримає майже 43 мільйони євро для вдосконалення залізничної мережі

Проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм для забезпечення підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури.

Європейський Союз виділяє "Укрзалізниці" майже 43 мільйони євро для вдосконалення залізничної мережі та реалізації євроінтеграційних проєктів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

У компанії пояснили, що у межах програми ЄС "Механізм "Сполучення Європи" (CEF) було погоджено проєкт інтеграції залізничної системи України в транспортну систему блоку. Проєктну заявку 16 липня 2024 року було схвалено Координаційним Комітетом програми.

"Цей проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Його загальний бюджет 85,91 млн євро, CEF надасть "Укрзалізниці" 42,95 млн євро", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, в "УЗ" планують реалізувати:

проєктування реконструкції споруд залізниці з впровадженням колії 1435 мм на ділянці Чоп – Львів;

проєктування реконструкції споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці Львів — Чернівці — Вадул-Сірет — Держкордон;

розробку стратегії реконструкції Львівського залізничного вузла з урахуванням перспектив розширення залізничної мережі колії шириною 1435 мм транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) на території України;

проєктування та будівництво колії 1435 мм з електрифікацією на дільниці Павлове-2 / Матьовце – Ужгород;

електрифікацію колії 1435 мм на ділянці Чоп – Ужгород.

Також передбачені витрати на проведення експертизи щодо відповідності вимогам ділянок Ковель – Ягодин – Держкордон та Медика/Мостиська ІІ – Львів (Скнилів).