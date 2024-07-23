Угорщину позбавили права приймати зустріч міністрів ЄС

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель позбавив Угорщину права приймати наступну зустріч міністрів закордонних справ і оборони через її позицію щодо війни в Україні. Натомість зустрічі відбудуться у Брюсселі із 28 по 30 серпня.

Про це пише ВВС та CNN.

Зазначається, що, за словами Борреля, дії Угорщини повинні мати наслідки.

"Я можу сказати, що всі країни-члени – за єдиним винятком – дуже критично ставляться до такої поведінки....вважаю, що було доречно...скликати наступні засідання Ради з питань закордонних справ і оборони в Брюсселі", – сказав Боррель. Угорщина відреагувала на це і назвала такий крок "повністю дитячим".

"Яку фантастичну відповідь вони придумали. Я не хочу нікого образити, але це відчуття, як у дитячому садку", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Кожні шість місяців під час кожного нового головування в Раді міністри закордонних справ і оборони ЄС проводять неофіційні зустрічі для обговорення найбільших глобальних проблем, з якими стикається блок.

З 26 інших країн ЄС лише Словаччина підтримала Угорщину в суперечці.

Як пише ВВС, міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель заявив журналістам, що поїде до Будапешта, оскільки бойкот був би "нісенітницею". Він вважає, що краще сказати угорцям про незадоволення ЄС їхніми діями, оскільки "ігнорувати або не вибирати діалог було б помилкою".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував, щоб серпнева зустріч відбулася на заході України, але цю ідею заблокував Будапешт.

Зустріч Орбана з Путіним відбулася в рамках того, що він назвав "миротворчою місією", яку він "запустив" невдовзі після того, як Угорщина взяла на себе головування в Раді. Крім Москви, він відвідав Україну, Китай та зустрівся у США із Трампом.

Поїздка викликала осуд з боку лідерів Євросоюзу, а 63 депутати Європарламенту вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок її прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії та Китаю.