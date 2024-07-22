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ЄС продовжив санкції проти Росії ще на пів року

Обмежувальні заходи уперше ввели у 2014 році.

ЄС продовжив санкції проти Росії ще на пів року
Прапор РФ
Фото: rada.gov.ua

22 липня Рада Євросоюзу продовжила ще на пів року обмежувальні заходи проти Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.

Про це йдеться на сайті блоку.

Санкції продовжили до 31 січня 2025 року.

Обмежувальні заходи уперше ввели у 2014 році, були суттєво розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення.

У ЄС зазначили, що наразі санкції складаються з широкого спектру секторальних заходів,. У переліку - обмеження на торгівлю, фінанси, технології і товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, де- SWIFT кількох російських банків та призупинення мовної діяльності та ліцензій у Європейському Союзі дезінформаційних агентств. Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

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