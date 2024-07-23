Британські консерватори отримають нового лідера у листопаді

Консервативна партія Сполученого Королівства, яка вперше за 14 років була змушена перейти в опозицію, визначилася із графіком обрання свого нового очільника.

Як пише The Guardian, ім'я нового лідера торі, що стане тіньовим прем'єр-міністром у парламенті, буде відоме аж у листопаді. До того часу Ріші Сунак залишатиметься формальним номером один.

До кінця липня охочі можуть подавати свої кандидатури, серед яких у вересні партійний комітет визначить чотирьох претендентів. Вони виступлять на з'їзді у жовтні, після чого залишаться двоє фаворитів. Серед них консерватори й обиратимуть шляхом голосування. Підсумки оприлюднять на початку листопада.

Чимало політиків критикують рішення партії зробити процес більш тривалим. Вони вважають, що за цей час звання лідера опозиції у парламенті може перехопити популіст і євроскептик Найджел Фарадж. Проте консерватори називають графік компромісним - між закликами негайно прибрати Сунака та заявами, що можна було б відкласти голосування на 2025 рік.