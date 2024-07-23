У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
ГоловнаСвіт

Британські консерватори отримають нового лідера у листопаді

Ріші Сунак залишиться на чолі партії довше, ніж очікувалося.

Британські консерватори отримають нового лідера у листопаді
Ріші Сунак з новим прем'єром Кіром Стармером
Фото: EPA/UPG

Консервативна партія Сполученого Королівства, яка вперше за 14 років була змушена перейти в опозицію, визначилася із графіком обрання свого нового очільника. 

Як пише The Guardian, ім'я нового лідера торі, що стане тіньовим прем'єр-міністром у парламенті, буде відоме аж у листопаді. До того часу Ріші Сунак залишатиметься формальним номером один.

До кінця липня охочі можуть подавати свої кандидатури, серед яких у вересні партійний комітет визначить чотирьох претендентів. Вони виступлять на з'їзді у жовтні, після чого залишаться двоє фаворитів. Серед них консерватори й обиратимуть шляхом голосування. Підсумки оприлюднять на початку листопада.

Чимало політиків критикують рішення партії зробити процес більш тривалим. Вони вважають, що за цей час звання лідера опозиції у парламенті може перехопити популіст і євроскептик Найджел Фарадж. Проте консерватори називають графік компромісним - між закликами негайно прибрати Сунака та заявами, що можна було б відкласти голосування на 2025 рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies