Перший транш від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України ЄС виділить на початку серпня

Йдеться про суму в 1,4 млрд євро.

Високий представник Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, коли перші гроші від заморожених активів Росії надійдуть на підтримку України.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Боррель зазначив, що Євросоюз направить перший транш від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

Голова європейської дипломатії повідомив міністрам МЗС країн ЄС про прогрес стосовно першого траншу в 1,4 млрд євро.

Боррель уточнив, що ці кошті будуть спрямовані на закупівлю для України засобів ППО, артилерійських снарядів та озброєнь в української промисловості.

"Тобто ми не просто надаватимемо військову підтримку Україні, а й ізсередини самої України. Що, певна річ, є найлогічнішим та найефективнішим шляхом, яким ми можемо піти", – підсумував Жозеп Боррель.