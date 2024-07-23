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За добу команда Камали Гарріс зібрала рекордні $81 млн

Цю суму називають найбільшим результатом у кампанії 2024 року. 

За добу команда Камали Гарріс зібрала рекордні $81 млн
Віце-президент США Камала Гарріс прибуває в аеропорт Цюріха, 15 червня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Команда Камали Гарріс, віце-президентки США та імовірної кандидатки на пост президента від демократів  повідомила про рекордну суму пожертв, зібрану на передвиборчу кампанію.

Про це пише АР.

Як повідомив речник кампанії Кевін Муноз, загалом команда Гарріс зібрала понад 81 мільйон доларів за 24 години. Також там наголосили, що це є найбільшою сумою, зібраною протягом доби.

Це дає Гарріс перевагу для забезпечення офіційного висунення кандидатом в президенти від Демократичної партії на  з’їзді у серпні.

Загалом кошти пожертвували 888 000 донорів. Для понад пів мільйона осіб це був перший внесок у кампанії 2024 року.

  • 21 липня Джо Байден оголосив, що відмовляється від висування своєї кандидатури від Демократичної партії на майбутніх виборах у США. Також він підтримав кандидатуру Гарріс. 
  • За даними Reuters, Гарріс вже має підтримку чверті делегатів-демократів.
  • Останні опитування громадської думки у США продемонстрували, що немає абсолютного лідера у боротьбі за крісло президента. Камала Гарріс і Дональд Трамп мають майже однаковий рівень підтримки виборців: 47% і 48% відповідно.
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