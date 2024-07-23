Угорщина блокує виділення Україні грошей на озброєння

На зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у Брюсселі чиновникам не вдалося домовитися про розблокування коштів Європейського фонду миру для фінансування обороноздатності України.

Як пише "Європейська правда", голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що рішення саботувала одна країна-член, яка назвала закупівлю зброї для нашої держави "чимось неприйнятним і нестерпним". При цьому всі інші країни Євросоюзу наполягали, щоб блокування припинилося, особливо з огляду на те, що Росія атакувала українські лікарні.

Хоча Боррель не назвав країну, яка чинить супротив підтримці України, відомо, що понад 6 мільярдів євро на військову допомогу для нашої держави блокує Угорщина. Уряд Віктора Орбана не може переконати навіть гарантія того, що внески Будапешта до Європейського фонду миру не використовуються для купівлі зброї.