Трамп подав апеляцію на справу про шахрайство, за якою має сплатити майже пів мільярда доларів

Адвокати Дональда Трампа подали апеляцію у справі про шахрайство, згідно із рішенням по якій політик повинен сплатили 454 мільйони доларів.

Про це пише Politico.

Трампа визнали винним тому, що він завищив рівень своїх статків на мільярди доларів, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування та страхування.

Зазначається, що захисники експрезидента США назвали вирок по справі помилковим та «несанкціонованим, безпрецедентним захопленням влади» генеральним прокурором Нью-Йорка Тіш Джеймсом.

Вони стверджують, що жоден банк або страхова компанія не постраждали від жодної з транзакцій та заявляють, що компанії отримали значні прибутки.

Апеляційний суд призначив усні слухання у справі на початок вересня, і неясно, чи суд винесе рішення щодо апеляції до виборів у листопаді.