Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
ГоловнаСвіт

Трамп подав апеляцію на справу про шахрайство, за якою має сплатити майже пів мільярда доларів

Усні слухання призначили на вересень. 

Трамп подав апеляцію на справу про шахрайство, за якою має сплатити майже пів мільярда доларів
Трамп у суді, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Адвокати Дональда Трампа подали апеляцію у справі про шахрайство, згідно із рішенням по якій політик повинен сплатили 454 мільйони доларів.

Про це пише Politico.

Трампа визнали винним тому, що він завищив рівень своїх статків на мільярди доларів, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування та страхування.

Зазначається, що захисники експрезидента США назвали вирок по справі  помилковим та «несанкціонованим, безпрецедентним захопленням влади» генеральним прокурором Нью-Йорка Тіш Джеймсом.

Вони стверджують, що жоден банк або страхова компанія не постраждали від жодної з транзакцій та заявляють, що компанії отримали значні прибутки. 

Апеляційний суд призначив усні слухання у справі на початок вересня, і неясно, чи суд винесе рішення щодо апеляції до виборів у листопаді.

  • Початково сума покарання становила 355 мільйонів доларів, проте щодня на неї нараховується відсоток, який становить 112 тисяч в американській валюті. 
  • Спочатку Трамп повинен був внести заставу в розмірі 454 мільйони доларів, але апеляційний суд 25 березня призупинив виконання рішення за умови, що Трамп сплатить меншу суму протягом 10 днів.
  • У березні повідомляли про те, що понад 30 компаній відмовилися дати йому гроші на виплату штрафу за шахрайство, тому у нього могли конфіскувати елітну нерухомість.
  • Однак вже наступного місяця йому вдалося заплатити заставу, щоб нерухомість залишилася у його власності. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies