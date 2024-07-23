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Дмитро Кулеба прибув до Китаю говорити про мир в Україні

"Маємо уникнути конкуренції мирних планів", - заявив глава МЗС.

Дмитро Кулеба прибув до Китаю говорити про мир в Україні
Дмитро Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю на зустріч з тамтешнім колегою Ван Ї.

За словами Кулеби, це перший візит глави МЗС України із початку повномасштабного вторгнення РФ і перший повноцінний візит із 2012 року.

Кулеба і Ван Ї мають обговорити становлення миру в нашій державі та розвиток контактів між лідерами України і Китаю.

"Попереду розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями", - зазначив глава МЗСУ.

Кулеба додав, що "переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму відносин з Європою".

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