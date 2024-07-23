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Зеленський і держсекретар Ватикану обговорили рішення першого Саміту миру

Також ішлося про роль Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.

Зеленський і держсекретар Ватикану обговорили рішення першого Саміту миру
Володимир Зеленський і П'єтро Паролін
Фото: ОПУ

23 липня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліном.

Як ідеться на сайті глави держави, співрозмовники окремо приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.

Також ішлося про результати зустрічі Зеленського з Папою Франциском цьогоріч у червні на полях саміту G7 в Італії

Зеленський і кардинал докладно обговорили наслідки російської агресії проти України, постійний повітряний терор, зокрема ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит", і складну гуманітарну ситуацію в нашій країні.

Представник Ватикану отримав від українського президента орден "За заслуги" ІІ ступеня.

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