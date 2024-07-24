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Посли ЄС погодили виділення першого траншу у €4,2 мільярда з Українського фонду

Посли ЄС погодили виділення першого траншу у €4,2 мільярда з Українського фонду.

Посли ЄС погодили виділення першого траншу у €4,2 мільярда з Українського фонду
Фото: EPA/UPG

Комітет постійних представників країн-членів при ЄС (Coreper) ухвалив рішення щодо надання Україні першого траншу економічної допомоги в обсязі €4,2 мільярда у межах Українського фонду в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки, повідомляє Укрінформ із посиланням на Угорське головування в ЄС. 

“Сьогодні посли погодили перший транш згідно з Українським планом... у межах Українського фонду, що відкриває шлях для переказу близько €4,2 мільярда на відновлення, реконструкцію та модернізацію України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що далі Рада ЄС діятиме за письмовою процедурою.

Український фонд обсягом €50 млрд було створено у лютому цього року. Він розрахований на 2024-2027 роки. 

Виплата допомоги у формі кредитів та грантів зумовлена виконанням Україною так званого Українського плану, що містить погоджений з ЄС перелік ключових реформ та інвестиційних програм.

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