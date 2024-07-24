Кулеба та Ван І провели у Китаї тригодинні перемовини, ‒ Reuters

"Це була дуже глибока і конкретна розмова".

У китайському місті Гуанчжоу відбулися тригодинні перемовини очільника міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби і з його китайським колегою Ван І, пише Reuters.

“Переговори щойно завершилися. Загалом вони тривали більше трьох годин, довше, ніж планувалося. Це була дуже глибока і конкретна розмова”, ‒ повідомило Reuters українське джерело в делегації.

На початку перемовин Кулеба зазначив, що очікує “ґрунтовних і предметних переговорів про двосторонні відносини, міжнародний порядок денний і, головне, шлях до миру”.

“Я переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, і роль Китаю як глобальної сили миру є важливою”, ‒ заявив український дипломат.

Візит Кулеби є першим візитом до Китаю очільника МЗС України із початку повномасштабного вторгнення РФ і перший повноцінний візит із 2012 року.

Китай і війна в Україні

Давній і надійний торговельний союзник Росії, Китай, називає напад росіян на Україну "кризою", а не війною. Публічно Пекін підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, але при цьому нарощує співробітництво із Москвою, проводить із росіянами зустрічі на найвищому рівні та говорить про "всеохопне партнерство".

У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.

У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію. Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024.

У травні 2024-го Китай і Бразилія оприлюднили спільний план закінчення війни, який, за твердженням китайської сторони, підтримали зо два десятки країн. В українському МЗС заявили, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона, що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру.

На саміт миру в Швейцарії, що відбувся в червні, Китай свого представника не делегував. КНР вимагала посадити за стіл зі світовими лідерами представників Росії, але ця умова на першому саміті не була можливою. Загалом Китай наполягає на необхідності завершення війни шляхом переговорів.

Україна наголошує на важливості ролі Китаю у встановленні миру, оскільки він має вплив на Росію. Після завершення першого саміту миру президент України Володимир Зеленський зізнався, що китайські представники схиляли інші країни скасувати участь у заході.