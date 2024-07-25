Порошенко передав у війська партію комплексів "Ай-Петрі СВ"

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко, який фінансує виробництво і навчання операторів комплексів протидії технічним розвідкам ворога «Ай-Петрі» власним коштом, передав військовим комплекси нової модифікації, пікапи для швидкого пересування екіпажів, зарядні станції і генератори для автономного живлення. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Ай-Петрі СВ» - новітня розробка українських інженерів, яка захищає артилерійські бригади, піхоту та інші підрозділи від російських БПЛА – і розвідувальних, і ударних.

Фото: eurosolidarity.org Комплекси «Ай-Петрі СВ»

«Сьогодні ми передаємо чотири комплекси «Ай-Петрі СВ». Це те, що захищає наші війська, артилерію, піхоту, наш десант від ворожих дронів. Більш ніж 20 комплексів уже працюють безпосередньо на лінії фронту, прикриваючи наші війська», – говорить Порошенко. Нова модифікація має більшу дальність роботи, розповідає військовий. А це означає й більшу безпеку для українських бійців.

За словами Порошенка, на базі досвіду бойового застосування створили 4 комплектації «Ай-Петрі». Їх передають до Центру забезпечення служби ПДТР ГШ ЗСУ разом зі зв’язком та пікапами для їх мобільності.

«Це — наш внесок в оборону держави. Як і серійне виробництво комплексів індивідуального захисту «Ванільний цукорок», FPV-дронів, новітніх комплексів окопного РЕБ та дронів-перехоплювачів», – констатував Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org «Ай-Петрі» — це тактичний комплекс протидії технічним розвідкам ворога

У листопаді минулого року стало відомо, що Петро Порошенко інвестував у розробку новітньої системи РЕБ 150 млн грн. Наразі сума інвестицій сягнула 200 млн грн, два десятки комплексів вже працюють на фронті.

«Моя мрія, щоб уся смуга оброни була під надійним прикриттям кіберзахисту, ефективним для протидії всім системам безпілотних літальних апаратів», – говорить п’ятий Президент.

Він також пояснив, чому ухвалив рішення інвестувати в цю розробку. «У мене не було іншого виходу, бо нічого подібного я серед усіх розробок не бачив. Я вкладав в науково-дослідну розробку тоді, коли ми ще не мали жодної моделі, яка б ефективно працювала. Але я вірю в нашу команду, вірю в програмістів, вірю в інженерів. І вірю в унікальну майстерність тих екіпажів, які зараз застосовують цей кіберзахист безпосередньо на смузі зіткнення», – говорить Порошенко.