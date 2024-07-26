Мер Камʼянського Білоусов передав обладнання Кам’янському батальйону тероборони і бригаді охорони Держспецслужби транспорту

Військові територіальної оборони і Державної спеціальної служби транспорту отримали допомогу від Камʼянського Дніпропетровської області, заявив у Facebook мер міста Андрій Білоусов.

"Сьогодні в рамках міської програми "Допомога фронту" надали воїнам чергове забезпечення. Три квадрокоптери DJI Mavic 3T передали Кам’янському батальйону територіальної оборони для виконання бойових завдань. Дрони допомагають проводити розвідувальні дії та рятувальні операції. Отримав подяки і шеврони від Андрія Скрябіна, командира військової частини А7222, і від Дмитра Герасименка, командира 108-ї ОБр ТрО, за системну допомогу підрозділам ЗСУ", – написав він.

Міський голова додав, що спільно з представниками благодійної організації "Український фонд допомоги" передав 783-й бригаді охорони Державної спеціальної служби транспорту чотири армійські намети УСБ-56 і генератор потужністю 6,5 кВт.

"Від імені всієї громади подякував воїнам за захист, побажав скорішої перемоги та повернення додому живими й неушкодженими!" – написав Білоусов.



Міський голова додав, що спільно з представниками благодійної організації "Український фонд допомоги" передав 783-й бригаді охорони Державної спеціальної служби транспорту чотири армійські намети УСБ-56 і генератор потужністю 6,5 кВт.

"Від імені всієї громади подякував воїнам за захист, побажав скорішої перемоги та повернення додому живими й неушкодженими!" – написав Білоусов.