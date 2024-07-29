Стефанчук висловився за "інститут відкликання" депутатів та збільшення переліку підстав для позбавлення мандатів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що має бути більше підстав для позбавлення депутата повноважень, а в парламенті має існувати інститут відкликання парламентарів.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українським новинам".

Стефанчук зазначив, що перелік підстав позбавлення мандатів прописаний у Конституції, однак під час війни його змінити не можна. Тому на тлі скандалів, що виникають навколо парламентарів, суспільство обурюється і реєструє відповідні петиції - про позбавлення повноважень.

"Всі повинні розуміти, що ми під час воєнного стану не можна змінювати Конституцію. Виключно Конституцією передбачено сім випадків, за яких народні депутати можуть бути позбавлені своїх повноважень. І всі ті позбавлення повноважень, які відбувалися взагалі, попри весь цей хайп, який був в суспільстві, ми намагалися проводити виключно у відповідності до цих самих пунктів Конституції", - розповів Стефанчук.

Він наголосив, що це робилося для того, щоб ніхто з тих, кого позбавили депутатського повноваження, не мав ані найменшого юридичного шансу спростувати це в судовому порядку.

"І навіть попри це, колишній депутат, але теперішній зрадник, Медведчук судиться сьогодні з Верховною Радою про те, що його незаконно позбавили депутатського мандату. Але як юрист... я абсолютно спокійний за перспективи цієї судової справи. Було би гірше, якби ми на цьому хайпі, революційній доцільності, не притримуючись вимог Конституції, зробили це рішення. Тоді б в нього були всі шанси виграти справу в суді. І це для мене є основою, тому що все, що ми робимо, потрібно співрозмірювати з Конституцією", - сказав голова парламенту.

Щодо підстав для позбавлення мандатів, Стефанчук зазначив, що Конституіця писалася давно, тому наразі таких підстав має бути більше.

"Одна з них, зокрема, - прогули. Тобто, якщо є прогул, і ти не виконуєш свої повноваження, це є підстава для того, щоб тебе позбавили повноважень. Друга підстава – кнопкодавство. Чи може бути цей перелік випадків розширений? Безперечно, може", - пояснив спікер Ради.

"І я думаю, що в контексті народовладдя ми повинні думати і про інститут відкликання народного депутата. Про те, як народ, який обрав депутата, має можливість відкликати його назад. Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу", - додав Стефанчук.