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Стефанчук висловився за "інститут відкликання" депутатів та збільшення переліку підстав для позбавлення мандатів

Зокрема, це моє бути прогул або кнопкодавство.

Стефанчук висловився за "інститут відкликання" депутатів та збільшення переліку підстав для позбавлення мандатів
Руслан Стефанчук
Фото: надано пресслужбою ВРУ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що має бути більше підстав для позбавлення депутата повноважень, а в парламенті має існувати інститут відкликання парламентарів.  

Про це він розповів в інтерв’ю "Українським новинам".

Стефанчук зазначив, що перелік підстав позбавлення мандатів прописаний у Конституції, однак під час війни його змінити не можна. Тому на тлі скандалів, що виникають навколо парламентарів, суспільство обурюється і реєструє відповідні петиції - про позбавлення повноважень.

"Всі повинні розуміти, що ми під час воєнного стану не можна змінювати Конституцію. Виключно Конституцією передбачено сім випадків, за яких народні депутати можуть бути позбавлені своїх повноважень. І всі ті позбавлення повноважень, які відбувалися взагалі, попри весь цей хайп, який був в суспільстві, ми намагалися проводити виключно у відповідності до цих самих пунктів Конституції", - розповів Стефанчук.

Він наголосив, що це робилося для того, щоб ніхто з тих, кого позбавили депутатського повноваження, не мав ані найменшого юридичного шансу спростувати це в судовому порядку. 

"І навіть попри це, колишній депутат, але теперішній зрадник, Медведчук судиться сьогодні з Верховною Радою про те, що його незаконно позбавили депутатського мандату. Але як юрист...  я абсолютно спокійний за перспективи цієї судової справи. Було би гірше, якби ми на цьому хайпі, революційній доцільності, не притримуючись вимог Конституції, зробили це рішення. Тоді б в нього були всі шанси виграти справу в суді. І це для мене є основою, тому що все, що ми робимо, потрібно співрозмірювати з Конституцією", - сказав голова парламенту.

Щодо підстав для позбавлення мандатів, Стефанчук зазначив, що Конституіця писалася давно, тому наразі таких підстав має бути більше.

"Одна з них, зокрема, - прогули. Тобто, якщо є прогул, і ти не виконуєш свої повноваження, це є підстава для того, щоб тебе позбавили повноважень. Друга підстава – кнопкодавство. Чи може бути цей перелік випадків розширений? Безперечно, може", - пояснив спікер Ради.

"І я думаю, що в контексті народовладдя ми повинні думати і про інститут відкликання народного депутата. Про те, як народ, який обрав депутата, має можливість відкликати його назад. Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу", - додав Стефанчук.

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