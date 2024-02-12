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​Суд відмовив Медведчуку у поновленні свідоцтва адвоката

​Суд відмовив Медведчуку у поновленні свідоцтва адвоката
Фото: ОПУ

Київський окружний адміністративний суд відмовив Віктору Медведчуку, якого звинувачують у державній зраді, у поновленні свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка".

"Разом із моїм колегою Романом Титикалом ми зверталися торік до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київщини, аби Медведчука позбавили права займатися адвокатською діяльністю. Був складний розгляд нашої скарги. Ми навіть були вимушені заявити відвід одному з членів дисциплінарної комісії Бірюковій, яка, на наш погляд, мала відношення до бізнес діяльності Медведчука. Права на заняття адвокатською діяльністю Медведчука позбавили у травні 2023 року і Медведчук звернувся до суду, аби це оскаржити. І от кілька днів тому він програв суд і вже навіть є текст рішення", -  розповів адвокат Ілля Костін, який разом із Титикалом у цій справі є третьою особою.

Інтереси Медведчука у суді представляв адвокат Олексій Калінніков. Він же раніше був представником ексгенпрокурора-втікача Віктора Пшонки. Калінніков станом на 12 лютого 2024 року значиться на сайті Вищої школі адвокатури Національна асоціація адвокатури викладачем. А Асоціацію адвокатури понад 10 років поспіль очолює соратниця Медведчука - Лідія Ізовітова.

  • У квітні 2022 року Служба безпеки України затримала Медведчука. До цього Личаківський районний суд Львова заочно його арештував. Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 22 вересня 2022 року відбувся масштабний обмін, у межах якого Медведчук поїхав до Росії.

    У травні 2023 року Дисциплінарна комісія адвокатури Київщини позбавила Медведчука права займатися адвокатською діяльністю.

  • У серпні минулого року стало відомо, що Медведчук намагається через суд повернути це право. Адвокат Титикало ще тоді говорив, що позов Медведчука не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення.
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