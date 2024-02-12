​Суд відмовив Медведчуку у поновленні свідоцтва адвоката

Київський окружний адміністративний суд відмовив Віктору Медведчуку, якого звинувачують у державній зраді, у поновленні свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка".

"Разом із моїм колегою Романом Титикалом ми зверталися торік до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київщини, аби Медведчука позбавили права займатися адвокатською діяльністю. Був складний розгляд нашої скарги. Ми навіть були вимушені заявити відвід одному з членів дисциплінарної комісії Бірюковій, яка, на наш погляд, мала відношення до бізнес діяльності Медведчука. Права на заняття адвокатською діяльністю Медведчука позбавили у травні 2023 року і Медведчук звернувся до суду, аби це оскаржити. І от кілька днів тому він програв суд і вже навіть є текст рішення", - розповів адвокат Ілля Костін, який разом із Титикалом у цій справі є третьою особою.

Інтереси Медведчука у суді представляв адвокат Олексій Калінніков. Він же раніше був представником ексгенпрокурора-втікача Віктора Пшонки. Калінніков станом на 12 лютого 2024 року значиться на сайті Вищої школі адвокатури Національна асоціація адвокатури викладачем. А Асоціацію адвокатури понад 10 років поспіль очолює соратниця Медведчука - Лідія Ізовітова.