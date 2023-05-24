Дисциплінарна комісія адвокатури Київщини позбавила Медведчука права займатися адвокатською діяльністю

Також позивачі просили відвід членкині дисциплінарної палати Аліни Бірюкової - через зв’язки з Медведчуком та його бізнес-імперією.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області 24 травня позбавила підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука права займатися адвокатською діяльністю.

Про це повідомив адвокат, правозахисник Роман Титикало на своїй фейсбук-сторінці.

"Медведчук більше не адвокат ! Історична справедливість відбулась ! Щойно Дисциплінарна палата КДКА Київської області щойно задовольнила нашу з Ілля Костін скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю", - йдеться в дописі.

Адвокат Ілля Костін напередодні повідомив, що довелося також подати відвід одному з членів палати через зв’язки з Медведчуком та його бізнес-імперією.

Нагадаємо, Титикало і Костін подали скаргу у квітні. Медведчук на той час все ще перебував у Єдиному реєстрі адвокатів України. Автори скарги повідомляли, що у 1994 році екснардеп був засновником і незмінним президентом ТОВ з іноземними інвестиціями “Міжнародна адвокатська компанія “Бі.Ай.Ем”. Її засновниками також виступали адвокатська контора “Бен-Ісраель і К°” з Ізраїлю та низка фізичних осіб.

Щодо відводу, то адвокати вимагали відсторонити членкиню дисциплінарної палати Аліну Бірюкову. Вона була проректоркою ТОВ “Академія адвокатури України”.