Апеляція ВАКС скерувала на новий розгляд справу Дубневича

Апеляційна палата ВАКС 18 травня задовольнила скаргу Антикорупційної прокуратури і відправила на новий розгляд справу щодо народного депутата ХІ скликання Ярослава Дубневича та інших осіб. Їх обвинувачують у незаконному заволодінні коштами філії Укрзалізниці.
Як повідомляє пресслужба САП, народного депутата України ХІ скликання та колишніх посадових осіб філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" обвинувачують у незаконному заволодінні понад 93 млн грн коштів Укрзалізниці.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року Верховна Рада зняла недоторканність з Дубневича і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. У листопаді 2019-го Антикорупційний суд заарештував Дубневича із заставою в 90 млн гривень, а у січні 2021-го ВАКС заарештував кошти нардепа.
Крім того, у січні 2018 НАБУ викрило схему розкрадання газу на ТЕЦ братів Дубневичів, а в липні 2021-го передало до суду другу справу про розкрадання газу на ТЕЦ.