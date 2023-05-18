Апеляція ВАКС скерувала на новий розгляд справу Дубневича

Його та інших осіб обвинувачують у заволодінні 93 млн грн філії Укрзалізниці.

Апеляційна палата ВАКС 18 травня задовольнила скаргу Антикорупційної прокуратури і відправила на новий розгляд справу щодо народного депутата ХІ скликання Ярослава Дубневича та інших осіб. Їх обвинувачують у незаконному заволодінні коштами філії Укрзалізниці.

Як повідомляє пресслужба САП, народного депутата України ХІ скликання та колишніх посадових осіб філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" обвинувачують у незаконному заволодінні понад 93 млн грн коштів Укрзалізниці.

Торік у вересні колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання сторони захисту та закрила згадану справу як таку, у якій після повідомлення про підозру сплив строк досудового розслідування. Однак прокурор не погодився з рішенням суду та оскаржив його в суді апеляційної інстанції. За інформацією САП, група службових осіб філії Укрзалізниця, діючи у змові з народним депутатом із залученням підконтрольних підприємств-посередників, організували проведення процедур відкритих торгів із закупівлі стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення. Реалізація цієї злочинної схеми призвела до того, що підприємство протягом 2015 - 2017 років переплатило за постачання товарів понад 93 млн грн.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Верховна Рада зняла недоторканність з Дубневича і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. У листопаді 2019-го Антикорупційний суд заарештував Дубневича із заставою в 90 млн гривень, а у січні 2021-го ВАКС заарештував кошти нардепа.

Крім того, у січні 2018 НАБУ викрило схему розкрадання газу на ТЕЦ братів Дубневичів, а в липні 2021-го передало до суду другу справу про розкрадання газу на ТЕЦ.