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Головне за ніч та ранок понеділка, 12 лютого: 100 бойових зіткнень, вбивство 17-річного українця в Німеччині

Нічна дрон-атака, 100 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок понеділка, 12 лютого: 100 бойових зіткнень, вбивство 17-річного українця в Німеччині
Селидове
Фото: Офіс генпрокурора

У ніч на 12 лютого Росія атакувала Україну 17-ма ударними БпЛА безпілотниками типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької області) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської області).

Про це повідомило Командування Повітряних сил. В результаті бойової роботи знищено 14 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

До відбиття повітряного нападу залучили підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 100 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Минулої доби Сили оборони відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 32 атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 396 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські війська вночі обстріляли Селидове на Донеччині - вдарили по місту ракетами С-300, внаслідок чого поранено жінку та двох дітей.

"Близько 00:30 росіяни вдарили по приватному сектору трьома ракетами С-300. Внаслідок обстрілу поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 та 17 років. Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Також вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередачі.

У Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков.

Про це повідомила Федерація баскетболу України та Києва. За повідомленням, напад стався у Дюссельдорфі ввечері 10 лютого.

"Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці", - йдеться в повідомленні.

Козаченко наразі залишається в реанімації.

У ФБК уточнили, що місцева поліція розслідує справу. Інші подробиці поки що невідомі. МЗС України ситуацію ще не коментувало.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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