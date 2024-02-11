Окупанти вдарили ракетами по Харківському району (оновлення)

У Харкові пізно ввечері 11 лютого пролунали вибухи.

Про це спершу повідомили керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов і харківський міський голова Ігор Терехов.

"Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях!", - закликав жителів Синєгубов.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в області.

Оновлення. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму телеграм-каналі зазначив, що за попередніми даними, обстріл Харківщини росіяни здійснили ракетами типу 5В55, які запустили з установки ЗРК С-300 із Бєлгородської області РФ.

Олег Синєгубов уточнив, що під обстріл потрапив Люботин, що в Харківському районі.

"Попередньо - ракетами С-300 із Бєлгорода. На цю хвилину без постраждалих. Пошкоджені фасади нежитлових будівель. Огляд місць триває", - написав очільник області в соцмережах.