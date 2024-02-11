Генштаб ЗСУ: Найбільше атак ворога відбулося на Авдіївському, Мар'їнському і Бахмутському напрямках

Упродовж доби відбулись 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний таі 79 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Підрозділи ракетних військ ЗСУ вдарили по району зосередження особового складу, двох пунктах управління, артилерійському засобу і двох складах боєприпасів противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 11 лютого така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін\;
- на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Грем’яч Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Олексіївка, Миропілля Сумської області; Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області;
- на Куп’янському наші захисники відбили 2 атаки біля Табаївки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області;
- на Лиманському відбили 3 атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Роздолівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ізюм Харківської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області;
- на Бахмутському відбили 17 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Андріївка Донецької області;
- на Авдіївському відбили 22 атаки в районі Авдіївки та ще 16 атак південніше Тоненького, поблизу Первомайського, Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати загарбників неподалік Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку ворог 28 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Антонівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка;
- на Новопавлівському відбили атаку ворога північніше Приютного Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області;
- на Запорізькому відбили атаку в районі Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новоандріївки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Ольгівське, Малинівка, Білогір’я, Щербаки Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби була безуспішна спробу штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилося місто Херсон. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Монастирське Херсонської області.