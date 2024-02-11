Генштаб ЗСУ: Найбільше атак ворога відбулося на Авдіївському, Мар'їнському і Бахмутському напрямках

Лише на Авдіївському українські захисники відбили 38 штурмів.

Розрахунок мінометників 93-ї бригади Холодний Яр працює на відбитих у ворога позиціях.

Упродовж доби відбулись 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний таі 79 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ ЗСУ вдарили по району зосередження особового складу, двох пунктах управління, артилерійському засобу і двох складах боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 11 лютого така: