Окупанти скинули дві авіабомби на село Херсонщини, постраждали люди

Російська армія сьогодні, 11 лютого, скинула дві керовані авіаційні бомби на село Монастирське Новорайської територіальної громади, що на Херсонщині. Від атаки постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив Володимир Літвінов, начальник Бериславської РДА

"Сьогодні зранку окупанти скинули керовані авіабомби по с.Монастирське Новорайської територіальної громади. Пошкоджень зазнали транспортні засоби, житлові будинки та господарські споруди мешканців", – повідомив Літвінов.

Він додав, що в результаті атаки вогнепальні осколкові поранення отримали двоє чоловіків віком 67 та 48 років. "Постраждалим лікарі надали необхідну медичну допомогу, їх життю наразі нічого не загрожує", – додав він.