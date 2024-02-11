Українські прикордонники знищили ще один ворожий "Муром-П"

Це вже сьомий за рахунком знищений комплекс дальнього візуального спостереження.

На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили черговий ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П".

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

"Сьомий "Муром" – на рахунку прикордонників "Сталевого кордону". На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили черговий ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П", – ідеться у повідомленні ДПСУ.

Він став сьомим відеотепловізійним комплексом, знищеним військовослужбовцями 15-го мобільного прикордонного загону від початку цього року.