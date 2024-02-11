На підконтрольну Україні територію евакуювали ще одну дитину

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16-річну дівчину із бабусею, які не могли виїхати, бо боялися ворожих блокпостів.

Про це повідомив начальник Херсонської обалсної військової адмінстрації Олесандр Прокудін.

"Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія родини, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати, бо боялися проходження ворожих блокпостів", – зазначив він.

За словами Прокудіна, відповідні служби тривалий час працювали з родиною і допомогли подолати всі перешкоди.

"Тож радий вітати на вільній землі ще одну дитину, ще одну сімʼю", – сказав начальник ОВА.