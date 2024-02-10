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На Херсонщині український дрон підірвав будинок гауляйтера Нової Маячки

Український дрон пошкодив авто та будинок гауляйтера.

На Херсонщині український дрон підірвав будинок гауляйтера Нової Маячки
Фото: 53-тя ОМБ

В окупованому селі Нова Маячка на Херсонщині  з українського дрона підірвали будинок голови окупаційної адміністрації Геннадія Коломойця ("Танкіста").

Про це з посиланням на власні джерела в окупації повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Рано-вранці, 9 лютого, в селищі Нова Маячка Ювілейної громади Херсонського району, що на окупованій лівобережній частині Херсонщини з українського дрона підірвали будинок місцевого гауляйтера Геннадія Коломойця на прізвисько "Танкіст". Він, на жаль, вижив, але будинок колаборанта і його автомобіль добряче пошкоджені. 

За словами мешканців Нової Маячки, це не перша спроба ліквідації Геннадія Коломойця. Перший дрон нещодавно впав у городі "Танкіста". 

"Зараз у селищі українських дронів як бджіл. Через це російські окупанти намагаються менш відкрито пересуватися місцевими дорогами, їхніх «Уралів» у Новій Маячці помітно поменшало. Переживати чужинцям є за що: наші дрони підривали їх тут не раз", – розповіли джерела.

Селище Нова Маячка розташоване приблизно в 20 км від лінії зіткнення по Дніпру. 

Раніше зазначалося, що російська армія намагається витіснити українські сили із захоплених плацдармів лівобережжя Дніпра. Зокрема, окупанти зосередили всі сили на селі Кринки Херсонської області, там сконцентровано близько 10 тисяч росіян.

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