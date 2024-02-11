Прикордонники Білгород-Дністровського загону, що на Одещині, за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою виявили та затримали 30-річного чоловіка, який пішки повертався в Україну поза пунктами пропуску.
Про таке повідомили у Державній прикордонній службі України.
"Свої дії житель Одещини пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну", – прокоментували в ДПСУ.
На порушника склали протокол про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Тепер правове рішення ухвалить суд.
Проте більшість чоловіків тікають у зворотному напрямку:
- На Одещині прикордонники знайшли нелегала-втікача в багажнику автомобіля.
- Українські прикордонники затримали рекордну групу нелегалів – 38 чоловіків намагалася потрапити до Угорщини. У складі групи були чоловіки з 11 областей України.
- На Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном. Троє чоловіків намагалися перетнути кордон із Румунією, заплативши по 5 000 євро кожен.
- Прикордонники Мукачівського загону виявили п'ятьох чоловіків мобілізаційного віку, які намагалися переплисти Тису за допомогою надувного човна. Провідники "ухилянтів" переконували, що все пройде без перепливання річки.