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Антиухилянт: на кордоні затримали чоловіка, який нелегально повертався в Україну

30-річний чоловік повертався в Україну із Молови, бо більше не міг перебувати на чужині.

Антиухилянт: на кордоні затримали чоловіка, який нелегально повертався в Україну
Затримали чоловіка, який нелегально повертався в Україну
Фото: ДПСУ

Прикордонники Білгород-Дністровського загону, що на Одещині, за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою виявили та затримали 30-річного чоловіка, який пішки повертався в Україну поза пунктами пропуску. 

Про таке повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Свої дії житель Одещини пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну", – прокоментували в ДПСУ. 

На порушника склали протокол про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Тепер правове рішення ухвалить суд.

Проте більшість чоловіків тікають у зворотному напрямку: 

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