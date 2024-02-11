30-річний чоловік повертався в Україну із Молови, бо більше не міг перебувати на чужині.

Затримали чоловіка, який нелегально повертався в Україну

Прикордонники Білгород-Дністровського загону, що на Одещині, за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою виявили та затримали 30-річного чоловіка, який пішки повертався в Україну поза пунктами пропуску.

Про таке повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Свої дії житель Одещини пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну", – прокоментували в ДПСУ.

На порушника склали протокол про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Тепер правове рішення ухвалить суд.

Проте більшість чоловіків тікають у зворотному напрямку: