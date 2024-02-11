На Одещині затримали вісьмох ухилянтів, які за допомогою месенджера намагалися втекти до Молдови

На Одещині затримали вісьмох ухилянтів, які, користуючись підказками організатора через інтернет-месенджер, намагалися незаконно потрапити до Молдови.
"Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонний наряд Подільського загону затримав групу чоловіків неподалік населеного пункту Лабушне Подільського району, що за кілометр від кордону", – йдеться у повідомленні ДПСУ.
Восьмеро українців, скориставшись послугами інтернет-месенджеру, намагалися незаконно потрапити до сусідньої країни через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.
За послугу з прокладання маршруту організатор просив від 40 до 80 тис. гривень з кожного.
За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення.Справи скеровано до суду.
- Прикордонники зловили ухилянта, який хотів доплисти до Угорщини на гумовому матраці. Його супроводжували два спільники, які мали перевірити, чи є поруч прикордонний наряд. Такий перетин мав обійтися ухилянту в 4 тисячі доларів.
- Українські прикордонники затримали рекордну групу нелегалів – 38 чоловіків намагалася потрапити до Угорщини. У складі групи були чоловіки з 11 областей України.
- А на кордоні із Молдовою затримали чоловіка, який нелегально повертався в Україну. 30-річний чоловік повертався в Україну із Молови, бо більше не міг перебувати на чужині.