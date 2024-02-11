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На Одещині затримали вісьмох ухилянтів, які за допомогою месенджера намагалися втекти до Молдови

За "послуги" організатор взяв із чоловіків від 40 до 80 тисяч гривень. 

На Одещині затримали вісьмох ухилянтів, які за допомогою месенджера намагалися втекти до Молдови
На Одещині затримали ухилянтів, які за перетин заплатили від 40 тис.грн
Фото: ДПСУ

На Одещині затримали вісьмох ухилянтів, які, користуючись підказками організатора через інтернет-месенджер, намагалися незаконно потрапити до Молдови.

"Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонний наряд Подільського загону затримав групу чоловіків неподалік населеного пункту Лабушне Подільського району, що за кілометр від кордону", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Восьмеро українців, скориставшись послугами інтернет-месенджеру, намагалися незаконно потрапити до сусідньої країни через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. 

За послугу з прокладання маршруту організатор просив від 40 до 80 тис. гривень з кожного.

За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення.Справи скеровано до суду.

  • Прикордонники зловили ухилянта, який хотів доплисти до Угорщини на гумовому матраці.  Його супроводжували два спільники, які мали перевірити, чи є поруч прикордонний наряд. Такий перетин мав обійтися ухилянту в 4 тисячі доларів.
  • Українські прикордонники затримали рекордну групу нелегалів – 38 чоловіків намагалася потрапити до Угорщини. У складі групи були чоловіки з 11 областей України. 
  • А на кордоні із Молдовою затримали чоловіка, який нелегально повертався в Україну. 30-річний чоловік повертався в Україну із Молови, бо більше не міг перебувати на чужині.
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