Посол США на прикладі російського обстрілу Харкова пояснила, чому треба підтримувати Україну

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський обстріл Харкова 9 лютого.

Як ідеться в дописі Брінк у соцмережі Х, такі злочини РФ доводять, чому потрібно підтримувати Україну.

"Наші серця разом з Харковом, містом, яке дуже сильно постраждало від нападів Росії. Протягом вихідних загинуло 7 осіб, у тому числі одна сім'я з 3 дітьми. Ось чому ми повинні підтримувати Україну. Потрібно зупинити такі жахливі злочини", - наголосила посол.

Обстріл Харкова 9 лютого