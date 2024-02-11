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Посол США на прикладі російського обстрілу Харкова пояснила, чому треба підтримувати Україну

"Потрібно зупинити такі жахливі злочини", - наголосила Брінк.

Посол США на прикладі російського обстрілу Харкова пояснила, чому треба підтримувати Україну
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Фото: EPA/UPG

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський обстріл Харкова 9 лютого.

Як ідеться в дописі Брінк у соцмережі Х, такі злочини РФ доводять, чому потрібно підтримувати Україну.

"Наші серця разом з Харковом, містом, яке дуже сильно постраждало від нападів Росії. Протягом вихідних загинуло 7 осіб, у тому числі одна сім'я з 3 дітьми. Ось чому ми повинні підтримувати Україну. Потрібно зупинити такі жахливі злочини", - наголосила посол.

Обстріл Харкова 9 лютого

  • Увечері 9 лютого Росія завдала по місту ударів "шахедами". Влучання зафіксували у Немишлянському районі
  • Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, серед них - немовля та діти семи та чотирьох років. Відомо про пів сотні постраждалих. 
  • Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв допомогу родинам.
  • Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки росіян по Харкову загинула прокурорка, її чоловік та три сини. Сімʼя загинула всередині свого ж будинку.
  • У Харкові 11 лютого оголосили день жалоби.
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