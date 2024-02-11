Над очищенням деокупованих територій від небезпечних знахідок працюють 223 групи розмінування

223 групи розмінування підрозділів Міністерства оборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків російського вторгнення.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Із 2 по 9 лютого обстежили і очистили:
- 7 337 га місцевості;
- 7 242,2 га сільгоспугідь;
- 11,77 км автодоріг;
- 2,7 км трубопроводів.
У Міноборони додали що роботи проводять із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.
За тиждень вилучили і знешкодили 3877 вибухонебезпечних предметів.
Всього сапери підрозділів Міністерства оборони виявили і знищили 293 338 вибухонебезпечних залишків.
- Нещодавно під час візиту високого представника ЄС Жозепа Борреля Державна спеціальна служба транспорту України отримала систему розмінування DOK-ING MV-10.
- Також Міноборони минулого місяця повідомляло, що невдовзі інженерно-саперний батальйон Командування сил підтримки ЗСУ розпочне очищати деокуповані українські території за допомогою машин механізованого розмінування GCS-200 (Global Clearance Solutions).
- Тим часом Кабмін ухвалив рішення щодо запуску експериментального проекту сертифікації операторів протимінної діяльності (ПМД).