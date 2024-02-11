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Над очищенням деокупованих територій від небезпечних знахідок працюють 223 групи розмінування

За тиждень вилучили і знешкодили 3877 вибухонебезпечних предметів.

Над очищенням деокупованих територій від небезпечних знахідок працюють 223 групи розмінування
Фото: Генштаб

223 групи розмінування підрозділів Міністерства оборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків російського вторгнення.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Із 2 по 9 лютого обстежили і очистили:

  • 7 337 га місцевості;
  • 7 242,2 га сільгоспугідь;
  • 11,77 км автодоріг;
  • 2,7 км трубопроводів.

У Міноборони додали що роботи проводять із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.

За тиждень вилучили і знешкодили 3877 вибухонебезпечних предметів.

Всього сапери підрозділів Міністерства оборони виявили і знищили 293 338 вибухонебезпечних залишків.

  • Нещодавно під час візиту високого представника ЄС Жозепа Борреля Державна спеціальна служба транспорту України отримала систему розмінування DOK-ING MV-10.
  • Також Міноборони минулого місяця повідомляло, що невдовзі інженерно-саперний батальйон Командування сил підтримки ЗСУ розпочне очищати деокуповані українські території за допомогою машин механізованого розмінування GCS-200 (Global Clearance Solutions). 
  • Тим часом Кабмін ухвалив рішення щодо запуску експериментального проекту сертифікації операторів протимінної діяльності (ПМД).
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