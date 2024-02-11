Над очищенням деокупованих територій від небезпечних знахідок працюють 223 групи розмінування

Всього сапери підрозділів Міністерства оборони виявили і знищили 293 338 вибухонебезпечних залишків.

За тиждень вилучили і знешкодили 3877 вибухонебезпечних предметів.

У Міноборони додали що роботи проводять із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.

Із 2 по 9 лютого обстежили і очистили:

Про це повідомила пресслужба відомства.

За тиждень вилучили і знешкодили 3877 вибухонебезпечних предметів.

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